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Подозреваемому в незаконном обогащении нардепу от "Слуги Народа" суд назначил залог в 12 млн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога на сумму 12 млн грн народному депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Клочко, подозреваемому в незаконном обогащении на 11 млн грн.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура
Отмечается, что следователь судья ВАКС 10 мая поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в размере 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн.
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду
- не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину
Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – до 10 июля.
В сообщении не указывается фамилия народного депутата, однако в Центре противодействия коррупции сообщили, что речь идет об Андрее Клочко, недавно получившем подозрение от НАБУ.
Нардепа от "Слуги Народа" подозревают в незаконном обогащении на 11 млн грн
По данным следствия, в 2020-2021 годах Клочко приобрел в собственность активов на 25 млн грн – 5 квартир в Киеве, 3 земельных участка в Киевской области, 2 нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz.
Большую часть имущества он оформил на родственников, но сохранил за собой право распоряжаться им.
Ни официального дохода и сбережений его и жены за этот период, ни доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества.
Разница между стоимостью приобретенного имущества и средств нардепа составляет 11 млн. грн.