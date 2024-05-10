Подозреваемому в незаконном обогащении нардепу от "Слуги Народа" суд назначил залог в 12 млн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога на сумму 12 млн грн народному депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Клочко, подозреваемому в незаконном обогащении на 11 млн грн.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура

Отмечается, что следователь судья ВАКС 10 мая поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в размере 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду

не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы

воздерживаться от общения со свидетелями по делу

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – до 10 июля.

В сообщении не указывается фамилия народного депутата, однако в Центре противодействия коррупции сообщили, что речь идет об Андрее Клочко, недавно получившем подозрение от НАБУ.

Нардепа от "Слуги Народа" подозревают в незаконном обогащении на 11 млн грн

По данным следствия, в 2020-2021 годах Клочко приобрел в собственность активов на 25 млн грн – 5 квартир в Киеве, 3 земельных участка в Киевской области, 2 нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz.

Большую часть имущества он оформил на родственников, но сохранил за собой право распоряжаться им.

Ни официального дохода и сбережений его и жены за этот период, ни доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и средств нардепа составляет 11 млн. грн.