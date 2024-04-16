Во время аудитов в Минобороны выявили нарушений более чем на 10 миллиардов гривен

В результате внутреннего аудита, проводимого Министерством обороны Украины, были выявлены нарушения на общую сумму более 10 миллиардов гривен. Аудит также выявил ряд неэффективных управленческих решений и рисков, связанных с управлением активами.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

В ходе аудита удалось организовать возмещение средств и исправление большинства нарушений, что дало экономический эффект на сумму более 1,5 миллиарда гривен.

"Во время аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн. То есть, внутренним аудитом идентифицированы определенные возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена на предотвращение нарушения", – сообщил Джигир.

Джигир также отметил, что аудит - это стандартный процесс, который проводится регулярно. После прихода новой политической команды во главе с Рустемом Умеровым был утвержден план аудитов по рискованным сферам.

"В тот или иной момент все становятся объектами аудита. Этот процесс не быстр. Минобороны - это огромный механизм со значительным количеством структурных подразделений. Но раз в несколько лет, как минимум высоко рискованные сферы должны попасть в поле зрения аудита и по ним должен быть вывод и соответствующее реагирование по рискованным сферам — они определены", - подчеркнул он.

По его словам, в рискованные сферы относятся неэффективное использование земель обороны, начисление и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях, гуманитарная помощь и оборонные закупки.

Сколько аудитов провело Минобороны

Замминистра подчеркнул, что все подразделения Минобороны периодически становятся объектами аудитов, что позволяет идентифицировать и реагировать на риски. По результатам аудитов, правоохранительные органы возбудили десятки уголовных дел, направленных на борьбу с неэффективностью и коррупцией в оборонном секторе.

"В 2023 году проведено 204 внутренних аудита. Ими установлены потери ресурсов на сумму 1 млрд 311 млн грн. (…) В I квартале 2024 года завершено проведение 16 внутренних аудитов. Ими установлены потери ресурсов на сумму свыше 1 млрд 812 млн грн", - отметил Джигир.

Он добавил, что в результате аудитов правоохранители возбудили десятки уголовных производств. В 2023 году были внесены сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований в 67 случаях, а также начато 79 уголовных производств.

В I квартале 2024 года сведения об уголовном правонарушении внесены в 5 случаях, начато 1 досудебное расследование и открыто 1 уголовное производство.

Аудиторский комитет

Напомним, в апреле при Министерстве обороны Украины впервые за время существования ведомства создан новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита - Аудиторский комитет.

Новый комитет был создан для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Минобороны.

Он стремится усилить функцию внутреннего аудита, а в то же время будет органом, который будет развивать его функционал.

В состав комитета вошли сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.