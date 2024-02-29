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Госбюджет лишился более 186 миллионов гривен из-за безосновательных "боевых" выплат - Минобороны
Аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение. Государственный бюджет потерял 186,6 миллиона гривен на "боевых" выплатах военнослужащим, которые не воюют.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что ряд военнослужащих были в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали "боевые" доплаты.
Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в военных частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской области.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллионов гривен.
"По решениям министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба", - подчеркнули в Минобороны.
Выплаты военнослужащим
В 2024 году минимальная зарплата мобилизованного военного составит 33 тыс. грн. В нее входит минимальный оклад солдата-срочника (20 тыс. грн) и минимальный оклад по воинскому званию (13 тыс. грн).
Постановление Кабинета министров №168 определяет размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих:
- 30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;
- 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
- 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен.
Все эти надбавки выплачиваются пропорционально времени выполнения таких задач. То есть один день на нуле будет стоить чуть более 3 тыс. грн.
Подтверждение непосредственного участия военнослужащих в боевых действиях или выполнения боевого задания осуществляется на основании:
- боевого приказа;
- журнала боевых действий/журнала ведения оперативной обстановки;
- рапорта командира.