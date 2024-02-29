186,6 млн грн витратили з бюджету на безпідставні виплати окремим військовослужбовцям

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Державний бюджет втратив 186,6 мільйона гривень на "бойових" виплатах військовослужбовцям, які не воюють.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували "бойові "доплати.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

"За рішеннями міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків", - підкреслили в Міноборони.

Виплати військовослужбовцям

У 2024 році мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тис. грн. До неї входить мінімальний оклад солдата-строковика (20 тис. грн) і мінімальний оклад за військовим званням (13 тис. грн).

Постанова Кабінету міністрів № 168 визначає розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців:

30 тис. грн для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф;

для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф; 50 тис. грн для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 100 тис. грн для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон.

Усі ці надбавки виплачуються пропорційно часу виконання таких завдань. Тобто один день на нулі коштуватиме трохи більш як 3 тис. грн.

Підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях або виконання бойового завдання здійснюється на підставі: