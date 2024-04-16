Під час аудитів у Міноборони виявили порушень на понад 10 мільярдів гривень

В результаті внутрішнього аудиту, який проводило Міністерство оборони України, були виявлені порушення на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Аудит також виявив ряд неефективних управлінських рішень та ризиків, пов'язаних з управлінням активами.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Під час аудиту вдалося організувати відшкодування коштів і виправлення більшості порушень, що дало економічний ефект на суму понад 1,5 мільярда гривень.

"Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто, внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на запобігання порушенням", - повідомив Джигир.

Джигир також зазначив, що аудит — це стандартний процес, який проводиться регулярно. Після приходу нової політичної команди на чолі з Рустемом Умєровим був затверджений план аудитів за ризикованими сферами.

"В той чи інший момент всі стають об’єктами аудиту. Цей процес не швидкий. Міноборони — це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів. Але раз на кілька років, як мінімум високо ризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту і по них повинен бути висновок і відповідне реагування. Щодо ризикованих сфер — вони визначені", - наголосив він.

За його словами, до ризикованих сфер належать неефективне використання земель оборони, нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, гуманітарна допомога та оборонні закупівлі.

Скільки аудитів провело Міноборони

Заступник міністра підкреслив, що всі підрозділи Міноборони періодично стають об'єктами аудитів, що дозволяє ідентифікувати та реагувати на ризики. За результатами аудитів правоохоронні органи порушили десятки кримінальних справ, спрямованих на боротьбу з неефективністю та корупцією в оборонному секторі.

"У 2023 році проведено 204 внутрішні аудити. Ними встановлено втрати ресурсів на суму 1 млрд 311 млн грн. (…) У І кварталі 2024 року завершено проведення 16 внутрішніх аудитів. Ними встановлено втрат ресурсів на суму понад 1 млрд 812 млн грн", - зазначив Джигир.

Він додав, що внаслідок аудитів правоохоронці порушили десятки кримінальних проваджень. У 2023 році було внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в 67 випадках, а також розпочато 79 кримінальних проваджень.

У І кварталі 2024 року відомості про кримінальне правопорушення внесено в 5 випадках, розпочато 1 досудове розслідування та відкрито 1 кримінальне провадження.

Аудиторський комітет

Нагадаємо, у квітні при Міністерстві оборони України вперше за час існування відомства створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет.

Новий комітет створили для консультацій і розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міноборони.

Він має на меті підсилити функцію внутрішнього аудиту, а водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал.

До складу комітету увійшли сертифіковані внутрішні аудитори з держав-членів НАТО та України з досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.