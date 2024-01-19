Суд избрал меры пресечения трем фигурантам дела Гринкевичей

18 января Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу по поставкам некачественной одежды для ВСУ, в котором фигурируют бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман. Все трое взяты под стражу с альтернативой залога в 500 миллионов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них.

Срок действия определений до 16 марта 2024 года.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, подозреваемые - два руководителя предприятий и их представитель.

По информации УП речь идет о Владимире Тимкиве и Андрее Колотиле.

Сам Игорь Гринкевич находится под стражей с 29 декабря 2023 года, а его сын Роман объявлен в розыск.

"Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины)", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Что известно о деле Гринкевича

ГБР начало следствие несколько месяцев назад в связи с нарушением закупок одежды и белья для Вооруженных Сил Украины.

Компании львовского предпринимателя Гринкевича успешно выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для Минобороны, но для выполнения оборонных заказов привлекались подконтрольные бизнесмену компании, ранее специализировавшиеся на строительстве и не имевшие соответствующих производственных, складских и инфраструктурных возможностей. По оценкам ГБР, это привело к убыткам в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий показал факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны.

В конце декабря правоохранители задержали Гринкевича при попытке дать $ 500 тысяч взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За эти средства чиновник должен был способствовать возврату изъятого имущества. Позже суд арестовал бизнесмена с возможностью внесения залога в 429,44 млн гривен.

В начале января Минобороны решило разорвать все договоры с компаниями, связанными с Игорем Гринкевичем.

11 января стало известно, что суд наложил арест на недвижимое имущество и авто премиум-класса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний. А уже 17 января работники ГБР сообщили о подозрении Игорю Гринкевичу и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Подозрение касается самого Гринкевича, его сына Романа и еще трех руководителей подконтрольных им компаний. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.