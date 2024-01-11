Суд наложил арест на имущество бизнесмена Гринкевича

По инициативе Государственного бюро расследований имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, пытавшегося дать взятку следователю ГБР и подозреваемое в хищении средств на нужды военных, было арестовано.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Согласно сообщению, чтобы возместить нанесенный государству ущерб, было арестовано недвижимое имущество и авто премиум класса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.

В Бюро добавили, что по адресам проживания бизнесмена, директоров и офисов и подконтрольных ему компаний были проведены обыски и получен вывод экспертов, согласно которым установлено, что вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды МОУ в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими Вооруженных сил Украины.

"Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев ", – говорится в сообщении.

Что известно о деле Гринкевича

ГБР начало следствие несколько месяцев назад в связи с нарушением закупок одежды и белья для Вооруженных Сил Украины.

Компании львовского предпринимателя успешно выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для МО, но для выполнения оборонных заказов привлекались подконтрольные Гринкевичу компании, которые ранее специализировались на строительстве и не имели соответствующих производственных, складских и инфраструктурных возможностей. По оценкам ГБР, это привело к убыткам в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий показал факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны.

В конце декабря правоохранители задержали Гринкевича при попытке дать 500 тыс. долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За эти средства чиновник должен был способствовать возврату изъятого имущества. Позже суд арестовал бизнесмена с возможностью внесения залога в 429,44 млн. гривен.

В свою очередь дочь Игоря Гринкевича, Ольга Швед, привлекла внимание СМИ летом 2023 года, когда опубликовала в фото в VIP-вагоне "Укрзализныци". На днях главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила , что ей предлагали деньги за удаление этой новости.