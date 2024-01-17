ГБР сообщило о подозрении бизнесмену Гринкевичу и его сообщникам

17 января сотрудники Государственного бюро расследования сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что пять человек из преступной организации получили уведомление о подозрении в совершении преступлений, а именно в создании и участии в преступной организации, а также в завладении чужим имуществом, совершенном в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 1, 2 ст.255 Уголовного кодекса Украины).

Все члены преступной организации уже задержаны и решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Следователи ГБР устанавливают полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению, в том числе проверяется информация в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, "РБК-Украина" пишет, что подозрение касается самого Гринкевича, его сына Романа и еще трех руководителей подконтрольных им компаний. До объявления подозрения, у них был статус подозреваемых.

Напомним, 11 января по решению суда имущество скандального львовского бизнесмена Гринкевича было арестовано.

Что известно о деле Гринкевича

Бюро начало следствие несколько месяцев назад в связи с нарушением закупок одежды и белья для Вооруженных Сил Украины.

Компании львовского предпринимателя успешно выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для МО, но для выполнения оборонных заказов привлекались подконтрольные Гринкевичу компании, которые ранее специализировались на строительстве и не имели соответствующих производственных, складских и инфраструктурных возможностей. По оценкам ДБР, это привело к убыткам в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий показал факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны.

В конце декабря правоохранители задержали Гринкевича при попытке дать 500 тыс. долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За эти средства чиновник должен был способствовать возврату изъятого имущества. Позже суд арестовал бизнесмена с возможностью внесения залога в 429,44 млн. гривен.

В свою очередь дочь Игоря Гринкевича, Ольга Швед, привлекла внимание СМИ летом 2023 года, когда опубликовала в фото в VIP-вагоне "Укрзализныци". На днях главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что ей предлагали деньги за удаление этой новости.