Украинский бизнесмен и президент Днепровской еврейской общины Геннадий Боголюбов объявлен в международный розыск на основании постановления следственного Офиса Генерального прокурора

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Об этом сообщил Офис Генпрокурора в ответе на запрос, опубликованный порталом "Доступ к правде", пишет Коммерсант Украины.

Боголюбова подозревают в преступлениях по статьям 357, 27, 332 Уголовного кодекса Украины. Офис генпрокурора готовится направить запрос в компетентные органы иностранных государств на его выдачу Украине.

"Материалы досудебного расследования по подозрению Б. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. Из ст. 357, ч. Из ст. 27, ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, выделены в уголовное производство № 62024000000001042 постановлением прокурор. из материалов досудебного расследование уголовного производства № 62022000000000619 от 17.08.2022.

Постановлением следователя от 10.07.2024 подозреваемый Б. объявлен в международный розыск. В настоящее время решается вопрос о подготовке и направлении в компетентные органы иностранных государств запроса о выдаче лица (экстрадиции) Б", — сообщили в ОГП.

Реакция Боголюбова на решение суда по аресту

В ноябре Печерский районный суд города Киева принял решение арестовать бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, который в июне 2024 года выехал из Украины по поддельным документам.

Прессслужба бизнесмена сообщила, что адвокаты заявляли ходатайство о приобщении Боголюбова к участию в деле в режиме видеоконференции, что предусмотрено законодательством Украины, но этого не было сделано.

"В частности, видеоконференции практикуются и в Печерском районном суде в рамках других производств. Однако по этому делу в удовлетворении таких ходатайств было отказано без объяснения оснований", – говорится в сообщении.

По мнению Боголюбова, заинтересованы в его задержании и долгосрочном содержании под стражей. Также он добавляет, что обвинения в незаконном пересечении им границы "ложны", и утверждает, что "не имел никаких оснований для запрета выезда из Украины".

Ранее ГБР объявило Боголюбова в розыск по обвинению в незаконном выезде из Украины по паспорту другого человека. Он покинул Украину в ночь на 24 июня на поезде "Киев – Хельм". Причиной бегства называли то, что Бюро экономической безопасности Украины готовило ему подозрение по делу ПриватБанка.