Узнал о возможном аресте: бывший совладелец группы "Приват" Боголюбов сбежал в Австрию

Бывший совладелец группы "Приват" и соратник олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины в Австрию по поддельным документам.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора и в бизнес-кругах.

Выехал из страны по поддельным документам

Отмечается, что Боголюбов покинул Украину в ночь на 24 июня на поезде "Киев - Хельм". Ранее эта информация появилась в соцсетях.

Причиной побега называют то, что Бюро экономической безопасности Украины готовит ему подозрение по делу "ПриватБанка".

Боголюбов уехал из страны по поддельным документам, но в Польшу въехал за личными, отметили издания.

В настоящее время бизнесмен находится в Австрии.

Также, по данным источников издания, 6 июля заключили под стражу пограничника, обеспечившего бизнесмену выезд.

Кто такой Боголюбов

Отметим, что Геннадий Боголюбов – украинский предприниматель, миллиардер, соучредитель и совладелец группы "Приват". Бизнесмену 62 года, то есть, он не военнообязанный и может законно пересекать границу.

В 1990 Боголюбов занялся бизнесом - вместе с другом Игорем Коломойским накопления частного капитала начинали с торговли компьютерной техникой.

В 1992 году Боголюбов стал одним из основателей ПриватБанка. Впоследствии с несколькими компаньонами создал крупную бизнес-группу, получившую неофициальное название Приват (от названия банка).

В 2021 году - по версии Forbes состояние Боголюбова составило $1,7 млрд.

После национализации ПриватБанка Боголюбов вместе с Коломойским стал объектом многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.

Что известно о делах Коломойского

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября 2023 года Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируется мошенничество и легализация в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка действительно зачислялись на личный счет Коломойского.

Также Коломойскому в мае 2024 объявили подозрение в заказе убийства директора юридической компании ради личной мести.