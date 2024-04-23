ПриватБанк окончательно отстоял право собственности на ТЦ "Приозерный" в Днепре

Верховный суд оставил право собственности на ТЦ "Приозерный" за государственным ПриватБанком, отклонив кассационную жалобу ООО "Миссия-1", которое связывают с бывшими владельцами финучреждения (Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым). Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк защитил право собственности на ТЦ "Приозерный", который бывшие владельцы пытались вернуть с 2021 года. Верховный Суд поставил точку в споре. ПриватБанк и дальше будет бороться за справедливость и защищать государственные интересы”, – отметил адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенков.

Ранее, 5 июня 2023 года, в иске ООО "Миссия-1" об обжаловании права собственности ПриватБанка на ТЦ в Днепре отказал Хозяйственный суд Днепропетровской области. Таким образом, ПриватБанк добился разрешения спора по существу.

В январе 2024 года законность права собственности на ТЦ "Приозерный" ПриватБанк отстоял и в Центральном апелляционном хозяйственном суде (г. Днепр).

Напомним, ПриватБанк в 2016 году получил право собственности на принадлежавший компании "Миссия-1" ТЦ "Приозерный" в счет погашения кредитной задолженности. Спустя почти пять лет "Миссия-1" решила обжаловать право собственности госбанка и вернуть ТЦ в свою собственность.

ТЦ "Приозерный" является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в Днепре, его общая площадь составляет более 32 тысяч квадратных метров. На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составляла более 778 миллионов гривен.

Еще один иск относительно "Приозерного"

Напомним также, что ПриватБанк судился за право пользования ТЦ "Приозерный" в Днепре еще и против ООО "Алонза", также связанного с бывшими владельцами банка.

Дело в том, что банк досрочно расторг договор аренды с обществом с 11 июня 2022 года из-за неуплаты "Алонзой" арендной платы. Сообщалось, что компания накопила долг в 23 миллиона гривен. Затем ПриватБанк направлял "Алонзе" несколько требований освободить помещение "Приозерного" – сначала в связи с расторжением договора аренды, а затем и из-за запрета судом в ноябре эксплуатации этого ТЦ.

В свою очередь, ООО "Алонза" – как арендатор ТЦ – в своем иске к ПриватБанку потребовало признать недействительными пункты договора аренды, позволявшие банку разорвать его в случае нарушения арендатором своих обязанностей. В декабре 2021 года компания добилась запрета для ПриватБанка пользоваться и распоряжаться "Приозерным", однако в мае 2022 года он был отменен.

В конце концов 23 июня 2023 года Верховный суд окончательно подтвердил право ПриватБанка распоряжаться днепровским ТЦ "Приозерный".