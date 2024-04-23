ПриватБанк остаточно відстояв право власності на ТЦ "Приозерний" у Дніпрі

Верховний суд залишив право власності на ТЦ “Приозерний” за державним ПриватБанком, відхиливши касаційну скаргу ТОВ “Місія-1”, що пов’язують з колишніми власникам фінустанови (Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим). Про це повідомляє пресслужба банку.

“ПриватБанк захистив право власності на ТЦ “Приозерний”, який колишні власники намагались повернути з 2021 року. Верховний Суд поставив крапку у спорі. ПриватБанк і надалі боротиметься за справедливість та захищатиме державні інтереси”, – зазначив адвокат ПриватБанку Віктор Тарасенков.

Раніше, 5 червня 2023 року, у позові ТОВ “Місія-1” щодо оскарження права власності ПриватБанку на ТЦ у Дніпрі відмовив Господарський суд Дніпропетровської області. Таким чином, ПриватБанк домігся вирішення спору по суті.

Згодом, у січні 2024 року, законність права власності на ТЦ “Приозерний” ПриватБанк відстояв і у Центральному апеляційному господарському суді (м. Дніпро).

Нагадаємо, ПриватБанк у 2016 році набув право власності на ТЦ “Приозерний”, що належав компанії “Місія-1”, в рахунок погашення кредитної заборгованості. Майже через п’ять років “Місія-1” вирішила оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність.

ТЦ “Приозерний” є одним із найбільших торгово-розважальних центрів у Дніпрі, його загальна площа становить понад 32 тисячі квадратних метрів. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість складала понад 778 мільйонів гривень.

Ще один позов щодо “Приозерного”

Нагадаємо також, що ПриватБанк судився за право користування ТЦ “Приозерний” у Дніпрі ще й проти ТОВ “Алонза”, також пов’язаного з колишніми власниками банку.

Справа в тому, що банк достроково розірвав договір оренди з товариством з 11 червня 2022 року через несплату "Алонзою" орендної плати. Повідомлялося, що компанія накопичила борг у 23 мільйона гривень. Згодом ПриватБанк направляв "Алонзі" кілька вимог звільнити приміщення "Приозерного" – спочатку у зв'язку з розірванням договору оренди, а потім і через заборону судом у листопаді експлуатації цього ТЦ.

У свою чергу, ТОВ "Алонза" – як орендар ТЦ – у своєму позові до ПриватБанку вимагав визнати недійсними пункти договору оренди, що дозволяли банку розірвати його в разі порушення орендарем своїх обов'язків. В грудні 2021 року компанія добилася заборони для ПриватБанку користуватися та розпоряджатися "Приозерним", однак у травні 2022 року її було скасовано.

Зрештою, 23 червня 2023 року Верховний суд остаточно підтвердив право ПриватБанку розпоряджатися дніпровським ТЦ "Приозерний".