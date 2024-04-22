Приватбанк спрямував майже 50 млрд грн податків і дивідендів до держбюджету України

Найбільший державний банк Приватбанк протягом 2023 року спрямував до державного бюджету майже 50 млрд гривень у вигляді податку на прибуток та авансових дивідендів.

Про це повідомила член наглядової ради банку Юлія Мецгер, під час конференції International Financial Club BANKIR, пише "Інтерфакс-Україна".

"Уже в лютому цього року наглядова рада ухвалила рішення, банк перерахував до бюджету авансовий платіж дивідендів і податку на прибуток за результатами попереднього року на суму майже 50 млрд грн", - сказала вона.

За даними Національного банку України, прибуток Приватбанку до оподаткування за минулий рік склав 72,77 млрд грн, з яких податок на прибуток становив 35 млрд грн. Із чистого прибутку в 37,76 млрд грн 80% (або 30,2 млрд грн) за рішенням уряду було призначено для виплати дивідендів.

Видання пише, що 12 лютого банк вже передав перший транш дивідендів та податку на прибуток на суму 26 млрд грн. При цьому, загальні активи Приватбанку на 1 березня 2024 року складають 848,64 млрд грн, що становить 25,9% від загальних активів усіх 63 банків країни.

Приватбанк планує вийти на міжнародні ринки

Найбільший банк України Приватбанк вивчає можливість виходу на міжнародні ринки, проте остаточного рішення щодо цього ще не прийнято.

Перед банком зараз стоїть дві опції - зосередитися на Україні, де "Приват" вже є найбільшим банком, чи спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців.

CEO банку Герхард Бьош розповів, що наразі ПриватБанк оцінює, наскільки доцільно виходити на європейські ринки.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до Приватбанку, Мінфіну та уряду, та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з Приватбанку майже 350 млн доларів.