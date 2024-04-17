Приватбанк оновив "Конверти" для краудфандингу, завершивши бета-тестування послуги

За 2,5 місяці від старту роботи бета-версії "Конвертів" команда банку отримала понад 500 пропозицій щодо удосконалення послуги. Так, оновлена версія послуги дає можливість, зокрема, поповнювати волонтерський чи власний конверт з будь-якої картки інших банків та цифрових гаманців через Apple Pay та Google Pay.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

У фінустанові нагадали, що публічна версія послуги "Конверти" була створена насамперед для волонтерів та благодійників, щоб гуртом збирати кошти на добрі справи, гуманітарні проєкти та підтримку ЗСУ. Також "Конверти" можуть допомогти кожному клієнту ефективно та "розумно" керувати власними фінансами.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, за два з половиною місяця від старту роботи бета версії "Конвертів", від перших користувачів послуги команда банку отримала більше ніж 500 пропозицій щодо удосконалення послуги, більшість з яких вже враховані при запуску послуги. Банк продовжує розвиток нової послуги, та буде розширювати функціонал з кожним оновленням Конвертів.

"Ми розробили нову послугу, розуміючи важливість зручних, доступних та прозорих банківських інструментів для волонтерів та наближення нашої Перемоги, тому ми запропонували благодійникам та всім охочим стати першими користувачами послуги та разом вдосконалити Конверти, - відзначив Мусієнко.

"Дякуємо всім, хто вже збирає донати на "Конверти", бо за підсумками перших місяців роботи сервісу українці найчастіше відкривають "Конверт" для збору коштів на допомогу ЗСУ та інші добрі справи", - зазначив він.

У ПриватБанку зазначають, що оновлена версія "Конвертів" дає можливість поповнювати волонтерський чи власний конверт з будь-якої картки інших банків та цифрових гаманців через Apple Pay та Google Pay. Для волонтерів важливим буде те, що "Конверти" дають можливість обʼєднувати зусилля заради однієї мети, перераховуючи кошти з декількох зборів на один "Конверт".

Зокрема, унікальною особливістю послуги є те, що "Конвертом" можна напряму оплачувати покупки чи послуги, не переводячи кошти на картку чи знімаючи готівку - якщо додати в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої картки, картки інших осіб та на Конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.

Як відкрити "Конверт" у Приват24

Відкрити свій "Конверт" можна прямо у застосунку "Приват24" - через меню "Конверти" чи меню "Гаманець".

1. Перейдіть у меню "Конверти – створити Конверт".

2. Виберіть або напишіть назву "Конверту".

3. Зазначте валюту "Конверту".

4. Додайте опис.

5. Зазначте мету "Конверту".

6. Підпишіть заяву на створення "Конверту".

Нагадаємо, бета-версію послуги "Конверти" ПриватБанк запустив у січні 2024 року.

Також додамо, що ПриватБанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ. Тепер для відкриття нового рахунку на сайті банку треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин.