ПриватБанк до кінця року прийме рішення щодо виходу на міжнародні ринки

Найбільший банк України ПриватБанк вивчає можливість виходу на міжнародні ринки, проте остаточного рішення щодо цього ще не прийнято.

Про це розповів CEO банку Герхард Бьош в інтерв’ю Forbes.

Він повідомив, що наразі ПриватБанк оцінює, наскільки доцільно виходити на європейські ринки.

"Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт", – зазначив Бьош.

За словами СЕО фінустанови, перед банком зараз стоїть дві опції - зосередитися на Україні, де "Приват" вже є найбільшим банком, чи спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців.

"Або в Польщі, де маржа надзвичайно низька, а конкуренція дуже велика", – додав він.

"То що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає", – зазначив Бьош.

У ПриватБанку планують визначитись із цим питанням до кінця року. За словами СЕО, Банк хоче розширити групу клієнтів, але це має бути органічно.

"Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо", – підсумував Бьош.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до Приватбанку, Мінфіну та уряду, та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з Приватбанку майже 350 млн доларів.

Також повідомлялося, що ПриватБанк запустив SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткових комісій.

Зокрема, Приватбанк запровадив єдиний тариф на SWIFT-перекази за кордон та по Україні - 0,5% від суми. Проте банк встановив межі тарифу: не менше 5 грн і не більше ніж $100 (у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

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