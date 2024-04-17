ПриватБанк до конца года примет решение по выходу на международные рынки

Крупнейший банк Украины ПриватБанк изучает возможность выхода на международные рынки, однако окончательное решение еще не принято.

Об этом рассказал CEO банка Герхард Беш в интервью Forbes.

Он сообщил, что в настоящее время ПриватБанк оценивает, насколько целесообразно выходить на европейские рынки.

"Даже если это будет только условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект", – отметил Бёш.

По словам СЕО финучреждения, перед банком сейчас стоит две опции - сосредоточиться на Украине, где "Приват" уже является крупнейшим банком, или попытаться открыться на таких рынках, как Германия, где много украинских переселенцев.

"Или в Польше, где маржа очень низкая, а конкуренция очень велика", - добавил он.

"Так что мы можем получить? Это лишь репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, мы теперь международные? Мы действительно рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет", – отметил Беш.

В ПриватБанке планируется определиться с этим вопросом до конца года. По словам СЕО, Банк хочет расширить группу клиентов, но это должно быть органично.

"Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем", – подытожил Беш.

Напомним, в апреле 2024 года Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, в Приватбанк, Минфин и правительство, и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которого компании-нерезиденты пытались взыскать с ПриватБанка почти 350 млн долларов.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил SWIFT-переводы в польских злотых и евро без дополнительных комиссий.

В частности, ПриватБанк ввел единый тариф на SWIFT-переводы за границу и по Украине – 0,5% от суммы. Однако банк установил пределы тарифа: не менее 5 грн и не более $100 (в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ).

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