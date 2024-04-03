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Банки
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Приватбанк будет бесплатно доставлять платежные карты в Великобританию

Великобритания
Фото: Depositphotos

Приватбанк открыл заказ международной доставки платежных карт клиентам в Великобританию. Клиенты банка смогут бесплатно получить карту "Новой Почтой" до конца апреля 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Там отмечают, что клиенты банка теперь могут получить банковскую карту с доставкой Nova Post в 12 странах Европы: Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии, Венгрии и Великобритании.

Как отмечают в финучреждении, до конца апреля 2024 года доставка карт всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты, будет бесплатной.

Отметим, Приватбанк расширил географию услуги международной доставки платежных карт клиентам - с начала апреля у Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post по любому адресу в 5 стран ЕС.

Как заказать карту

Заказать новую или перевыпустить действующую карту ПриватБанка очень просто - оформить заявку за несколько кликов в Приват24 и получить карточку в отделении или почтамате Новой почты по Украине и через курьера Nova Post в 11 европейских странах.

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту через Новую почту по всей Украине и за рубежом.

Также услугу по доставке своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира запустил Monobank.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько