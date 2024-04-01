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Приватбанк будет бесплатно доставлять карточки еще в 5 странах ЕС: как воспользоваться услугой

Приватбанк будет бесплатно доставлять карточки еще в 5 странах ЕС: как воспользоваться услугой
Фото: t.me/PrivatBank_insider

Приватбанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам - с начала апреля в Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post по любому адресу в Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии.

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Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что клиенты банка теперь могут получить банковскую карту с доставкой Nova Post в 11 странах Европы: Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии.

"До конца апреля 2024 года доставка карт всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты, будет бесплатной", - отмечают в финучреждении.

Как заказать карту

Заказать новую или перевыпустить действующую карту ПриватБанка очень просто - оформить заявку за несколько кликов в Приват24 и получить карточку в отделении или почтамате Новой почты по Украине и через курьера Nova Post в 11 европейских странах.

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту через Новую почту по всей Украине и за рубежом.

Напомним, клиенты ПриватБанка смогут бесплатно получить карточку "Новой Почтой" до конца апреля 2024 года.

Также услугу по доставке своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира запустил Monobank .

Автор:
Светлана Манько