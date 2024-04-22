Приватбанк направил почти 50 млрд грн налогов и дивидендов в госбюджет Украины

Крупнейший государственный банк Приватбанк на протяжении 2023 года направил в государственный бюджет почти 50 млрд гривен в виде налога на прибыль и авансовых дивидендов.

Об этом сообщила член наблюдательного совета банка Юлия Мецгер, во время конференции International Financial Club BANKIR, пишет "Интерфакс-Украина".

"В феврале этого года наблюдательный совет принял решение, банк перечислил в бюджет авансовый платеж дивидендов и налога на прибыль по результатам предыдущего года на сумму почти 50 млрд грн", - сказала она.

По данным Национального банка Украины, прибыль Приватбанка до налогообложения за прошлый год составила 72,77 млрд грн, из которых налог на прибыль составил 35 млрд грн. Из чистой прибыли в 37,76 млрд грн 80% (или 30,2 млрд грн) по решению правительства было предназначено для выплаты дивидендов.

Издание пишет, что 12 февраля банк уже передал первый транш дивидендов и налога на прибыль на сумму 26 млрд. грн. При этом общие активы Приватбанка на 1 марта 2024 года составляют 848,64 млрд грн, что составляет 25,9% от общих активов всех 63 банков страны.

Приватбанк планирует выйти на международные рынки

Крупнейший банк Украины Приватбанк изучает возможность выхода на международные рынки, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Перед банком сейчас стоит две опции - сосредоточиться на Украине, где "Приват" уже крупнейший банк, или попытаться открыться на таких рынках, как Германия, где много украинских переселенцев.

CEO банка Герхард Беш рассказал, что в настоящее время ПриватБанк оценивает, насколько целесообразно выходить на европейские рынки.

Напомним, в апреле 2024 года Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, в Приватбанк, Минфин и правительство, и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которого компании-нерезиденты пытались взыскать с Приватбанка почти 350 млн долларов.