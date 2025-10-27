- Категория
Объем производства Toyota растет четвертый месяц подряд благодаря высокому спросу в США
Японская автомобильная корпорация Toyota Motor 27 октября сообщила о росте мирового производства на 11% в сентябре, что явилось четвертым месяцем непрерывного увеличения показателей. Основной драйвер – высокий спрос и рост производства на 29% в США.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Рост производства
Глобальное производство Toyota в сентябре составило 918 146 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ключевым фактором роста стал американский рынок:
- производство в США выросло на 29%. Это объясняется высоким спросом на гибридные модели и восстановлением после приостановки выпуска двух моделей;
- производство в Японии увеличилось на 9%, а в Китае – на 16%.
Результаты продаж
Мировые продажи Toyota в сентябре увеличились на 3% до 879 314 автомобилей. Рост продаж на 14% в США компенсировал незначительное снижение в Китае (-1%) и Японии (-5%).
За первые девять месяцев текущего года Toyota, включая бренд Lexus, продала 7,8 миллиона автомобилей, что на 5% превышает показатели прошлого года.
Напомним, президент США Дональд Трамп 4 сентября подписал указ, снижающий тарифы на импорт японских автомобилей с 27,5%. до 15% . Формализация соглашения между США и Японией уменьшила неопределенность для японского автомобильного сектора, сильно пострадавшего от предыдущих пошлин. Например, компания Toyota, сообщала о потерях прибыли почти на $10 миллиардов из-за тарифов, высоко оценила это решение.