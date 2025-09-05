Дональд Трамп снизил тарифы на японские автомобили: что известно о новом соглашении

Президент США Дональд Трамп 4 сентября подписал указ, снижающий тарифы на импорт японских автомобилей и других товаров. Новые, сниженные до 15% пошлины на импорт японских автомобилей по сравнению с текущими 27,5% вступят в силу через семь дней после официальной публикации документа.

Это решение официально закрепляет торговое соглашение, находившееся на стадии обсуждения в течение нескольких месяцев.

15% пошлины не будут применяться к товарам, которые уже облагаются налогом более высокими тарифами (например, говядина). В то же время товары с тарифами ниже 15% будут скорректированы до 15%. Это положение действует ретроактивно с 7 августа. Соглашение предусматривает также отсутствие тарифов на коммерческие самолеты и их запчасти.

Ключевые аспекты и реакция

Формализация соглашения между США и Японией уменьшает неопределенность для японского автомобильного сектора, сильно пострадавшего от предыдущих пошлин. Например, компания Toyota, сообщала о потерях прибыли почти на $10 миллиардов из-за тарифов, высоко оценила это решение.

Кроме того, представители обеих стран положительно отозвались о подписании указа. Министр торговли США Говард Лутник назвал соглашение "удивительным и историческим", а главный представитель Японии на переговорах Рёсей Аказава - как "стабильное исполнение договоренностей".

Правительства двух стран также подписали в четверг меморандум о взаимопонимании, предусматривающий значительные инвестиции и закупки. Япония обязалась:

ускорить закупки сельскохозяйственной продукции, в том числе кукурузы и сои, на общую сумму $8 миллиардов в год;

приобрести 100 самолетов Boeing;

увеличить ежегодные закупки оборонного оборудования США "на миллиарды долларов";

инвестировать $550 миллиардов в ключевые сектора США, такие как чипы, металлургия и фармацевтика.

Как отмечают журналисты, для премьер-министра Японии Шигеру Исибы завершение соглашения является важным политическим аргументом в преддверии решающего голосования в его партии, что может определить его политическое будущее.

Напомним, в мае Япония присоединилась к растущему списку стран, включая Испанию и Канаду, разрабатывающие планы помощи, чтобы смягчить внутренние последствия пошлин президента Дональда Трампа.