Япония потратит 6,3 млрд долларов, чтобы защитить свою экономику от пошлин Трампа

Япония присоединилась к растущему списку стран, включая Испанию и Канаду, разрабатывающие планы помощи, чтобы смягчить внутренние последствия пошлин президента Дональда Трампа. 27 мая правительство страны одобрило пакет расходов в размере 6,3 млрд долларов для "полной поддержки" предприятий и домохозяйств, пострадавших от тарифов США.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The New York Times.

Секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси. Средства на брифинге заявили, что средства будут способствовать поддержке малого и среднего бизнеса и субсидированию расходов домохозяйств на электроэнергию.

В настоящее время правительство Японии ожидает замедление экономики, вызванное пошлинами США, чиновники сталкиваются с общественным гневом из-за высоких потребительских цен.

Президент Трамп приостановил так называемый взаимный тариф в 24 процента на японские товары к началу июля. Но автомобильный сектор страны, основа экономики, уже страдает от 25-процентного тарифа США на готовые автомобили и автозапчасти.

Крупнейшая компания Японии Toyota Motor из-за пошлин Трампа прогнозировала снижение прибыли на 1,3 млрд долларов только за апрель и май. Honda Motor и Nissan Motor также прогнозируют резкое понижение своих доходов.

Кроме того, Nissan рассматривает возможность закрытия двух заводов в Японии в рамках своих усилий по реструктуризации. Втопроизводитель также планирует перенести часть производства из Японии в США, чтобы обойти пошлину .

Экономисты подсчитали, что более высокие автомобильные пошлины могут значительно сократить экономику Японии в этом году. Учитывая масштабные сбои, вызванные глобальной торговой напряженностью, чиновники предупредили, что общий рост может сократиться более чем вдвое.

Кроме Японии ряд стран приняли решение помочь своим экономикам справиться с растущими тарифами. В прошлом месяце Испания предоставила пакет тарифной помощи на сумму 15 миллиардов долларов. Канада также выделила миллиарды долларов, чтобы помочь своим работникам и предприятиям пережить торговые сложности с Соединенными Штатами.

Напомним, Япония больше не является главной страной-кредитором мира – впервые с 1990 года этот статус перешел в Германию. Потеря первенства произошла даже, несмотря на то, что сумма чистых внешних активов Японии достигла рекордного уровня — примерно 3,7 триллиона долларов США, что на 12,9% больше, чем годом ранее.