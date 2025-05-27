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Япония потеряла статус крупнейшего кредитора мира впервые за 34 года

япония
Япония потеряла статус крупнейшего кредитора мира / Depositphotos

Япония больше не является главной страной-кредитором мира — впервые с 1990 года этот статус перешел в Германию.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Kyodo News.

Ключевым фактором роста японских активов стало резкое обесценивание иены: слабая национальная валюта увеличила стоимость иностранных активов, таких как акции, облигации и другие инвестиции при конвертации в иены.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить Германию, чей общий объем внешних активов составил 3,61 триллиона долларов США. Германия в значительной степени пользовалась мощным профицитом текущего счета.

Япония, тем не менее, увеличила свой чистый внешний кредит под седьмой год подряд.

В то же время, согласно данным, конвертируемым в иены по курсу МВФ на конец 2024 года (157,89 иены за доллар), третье место по объему чистых внешних активов занял Китай — 516,28 триллиона иен (3,27 триллиона долларов США). Соединенные Штаты остаются самым большим должником в мире с отрицательным сальдо в 26,02 триллиона долларов США) то есть их внешние долги существенно превышают иностранные активы.

Добавим, что, несмотря на такую тенденцию, японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассматривает возможность финансирования энергетических и инфраструктурных проектов в Украине, которые ранее поддерживало USAID.

Автор:
Татьяна Гойденко