Nissan отказался от строительства завода в Японии за 1,1 млрд долларов: какие причины

Автомобильная компания Nissan Motor 9 мая заявила, что отказывается от плана строительства завода по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью 1,1 млрд. долларов на юго-западном острове Кюсю в Японии.

Об этом сообщает агентство R euters.

Третий по величине автопроизводитель Японии объявил в январе о плане строительства завода по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов в городе Китакюсю, который должен был создать около 500 рабочих мест и инвестировать 153,3 млрд иен (1,05 млрд долларов США).

Для завода правительство Японии выделило субсидию в размере до 55,7 млрд иен. Завод должен был начать поставки в июле 2028 года или позже и иметь годовую производственную мощность 5 гигаватт-часов .

"Nissan принимает немедленные меры по исправлению ситуации и изучает все варианты восстановления своих показателей . После тщательного рассмотрения эффективности инвестиций мы решили отменить строительство нового завода по производству LFP -аккумуляторов в городе Китакюсю, префектура Фукуока", — заявили в компании по поводу принятого решения, свидетельствующего о сдерживании амбиций Nissan на внутреннем рынке.

Компания также готовится предложить досрочный выход на пенсию нескольким сотням сотрудников в Японии . Этот шаг ознаменует первое сокращение численности персонала компании в Японии за 18 лет.

Nissan начнет принимать заявления о досрочном уходе на пенсию этого финансового года, охватив несколько сотен сотрудников внутренних административных подразделений. Автопроизводитель намерен сократить 9000 рабочих мест и уменьшитьсвои мощности на 20% в рамках своих планов по реструктуризации.

В последний раз Nissan объявлял о программе раннего ухода на пенсию в Японии в 2007 году, когда он сократил 1500 рабочих мест, стремясь компенсировать снижение производства на внутреннем рынке.

Напомним, компания Nissan по итогам финансового года зафиксировала рекордный чистый убыток в размере 700-750 млрд иен (4,91-5,26 млрд долларов США). Автогигант понес финансовые потери из-за обесценивания своих активов в ходе реструктуризации производства.