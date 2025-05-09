Nissan відмовився від будівництва заводу в Японії за 1,1 млрд доларів: які причини

Автомобільна компанія Nissan Motor 9 травня заявила, що відмовляється від плану будівництва заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів вартістю 1,1 млрд доларів на південно-західному острові Кюсю в Японії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Третій за величиною автовиробник Японії оголосив у січні про план будівництва заводу з виробництва літій-залізо-фосфатних акумуляторів у місті Кітакюсю, який мав створити близько 500 робочих місць та інвестувати 153,3 млрд ієн (1,05 млрд доларів США).

Для заводу уряд Японії виділив субсидію у розмірі до 55,7 млрд ієн. Завод мав розпочати постачання в липні 2028 року або пізніше і мати річну виробничу потужність 5 гігават-годин.

"Nissan вживає негайних заходів щодо виправлення ситуації і вивчає всі варіанти відновлення своїх показників. Після ретельного розгляду ефективності інвестицій ми вирішили скасувати будівництво нового заводу з виробництва LFP-акумуляторів у місті Кітакюсю, префектура Фукуока", — заявили у компанії з приводу прийнятого рішення, що свідчить про готовність Nissan стримати свої амбіції на внутрішньому ринку.

Компанія також готується запропонувати достроковий вихід на пенсію декільком сотням співробітників у Японії. Цей крок, який ознаменує перше скорочення чисельності персоналу компанії в Японії за 18 років.

Nissan почне приймати заяви про достроковий вихід на пенсію цього фінансового року, охопивши кілька сотень співробітників внутрішніх адміністративних підрозділів.

Автовиробник має намір скоротити 9000 робочих місць та зменшити свої потужності на 20% в рамках своїх планів реструктуризації.

Востаннє Nissan оголошував про програму раннього виходу на пенсію в Японії в 2007 році, коли він скоротив 1500 робочих місць, прагнучи компенсувати зниження виробництва на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, компанія Nissan за підсумками фінансового року зафіксувала рекордний чистий збиток у розмірі 700-750 млрд ієн (4,91-5,26 млрд доларів США). Автогігант зазнав фінансових втрат через знецінення своїх активів в ході реструктуризації виробництва.