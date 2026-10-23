Росія шукає обхідні шляхи для експорту пшениці через окупований регіон

Через атаки в Чорному морі російська зернова промисловість шукає нестандартні шляхи експорту пшениці. Найновішою альтернативою для постачань став крихітний порт Очамчира в окупованій Абхазії.

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Новий маршрут через окуповану Очамчиру

Логістичний оператор Modern Way запропонував схему транспортування пшениці та іншої сільськогосподарської продукції з порту Очамчира в Абхазії.

За даними джерел, ознайомлених із планами, декілька російських трейдерів та брокерів уже розглядають можливість відправки врожаю до Туреччини.

Головною особливістю цієї пропозиції є використання контейнерів замість стандартних балкерних суден.

Порт Очамчира має суттєво обмежену пропускну здатність, а перевезення зерна в контейнерах є дороговартісним і нетиповим процесом, який зазвичай застосовують для цінних спецій або бананів. Проте така ініціатива демонструє, на які фінансові ризики готова йти галузь заради збереження експортних обсягів.

Криза чорноморської логістики

На РФ припадає близько п'ятої частини світової торгівлі пшеницею, а її чорноморські термінали історично обробляли до 90% експорту.

Взаємні удари у чорноморському басейні фактично зупинили стабільні відвантаження із ключових зернових хабів, що раніше вже спровокувало стрибок світових цін до трирічного максимуму та змусило ринок шукати нові шляхи.

Для збереження своєї частки Кремль активно переорієнтовує потоки на арктичний порт Мурманськ та балтійські термінали, а також везе зерно залізницею на Далекий Схід. Трейдери нарощують контейнерні перевезення через усю країну до Санкт-Петербурга та Владивостока.

Консультант із торгівлі зерном Світун Стілл зазначає, що готовність РФ використовувати будь-які доступні майданчики свідчить про те, що безпека постачань стала важливішою за класичну економіку вантажоперевезень.

Раніше повідомлялося, що Росія перенаправляє експорт зерна на Балтику та в Арктику через атаки на чорноморські порти. Російські компанії почали масово перепрофілювати термінали для мінеральних добрив та вугілля у балтійських і арктичних портах під обробку зернових вантажів після того, як атаки українських безпілотників на судна та портову інфраструктуру серйозно ускладнили перевезення через Чорне море.