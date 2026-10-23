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Россия ищет обходные пути для экспорта пшеницы через оккупированный регион

пшеница
Российские трейдеры тестируют новый маршрут для пшеницы / Depositphotos

Из-за атак в Черном море российская зерновая промышленность ищет нестандартные пути экспорта пшеницы. Новейшей альтернативой для поставок стал крохотный порт Очамчира в оккупированной Абхазии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Новый маршрут через оккупированную Очамчиру

Логистический оператор Modern Way предложил схему транспортировки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции из порта Очамчира в Абхазию.

По данным источников, ознакомленных с планами, несколько российских трейдеров и брокеров уже рассматривают возможность отправки урожая в Турцию.

Главной особенностью этого предложения является использование контейнеров вместо стандартных балкерных судов.

Порт Очамчира имеет существенно ограниченную пропускную способность, а перевозка зерна в контейнерах является дорогостоящим и нетипичным процессом, обычно применяемым для ценных специй или бананов. Однако такая инициатива демонстрирует, на какие финансовые риски готова идти отрасль ради сохранения экспортных объемов.

Кризис черноморской логистики

В РФ приходится около пятой части мировой торговли пшеницей, а ее черноморские терминалы исторически обрабатывали до 90% экспорта.

Взаимные удары в черноморском бассейне фактически остановили стабильные отгрузки с ключевых зерновых хабов, что уже спровоцировало скачок мировых цен к трехлетнему максимуму и заставило рынок искать новые пути.

Для сохранения своей доли Кремль активно переориентирует потоки на арктический порт Мурманск и балтийские терминалы, а также везет зерно по железной дороге на Дальний Восток. Трейдеры наращивают контейнерные перевозки через всю страну в Санкт-Петербург и Владивосток.

Консультант по торговле зерном Мирун Стилл отмечает, что готовность РФ использовать любые доступные площадки свидетельствует о том, что безопасность поставок стала важнее классической экономики грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что Россия перенаправляет экспорт зерна на Балтику и Арктику из-за атак на черноморские порты. Российские компании начали массово перепрофилировать терминалы для минеральных удобрений и угля в балтийских и арктических портах для обработки зерновых грузов после того, как атаки украинских беспилотников на суда и портовую инфраструктуру серьезно осложнили перевозку через Черное море.

Автор:
Татьяна Бессараб

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