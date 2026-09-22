Россия перенаправляет экспорт зерна на Балтику и в Арктику из-за атак на черноморские порты

Российские компании начали массово перепрофилировать терминалы для минеральных удобрений и угля в балтийских и арктических портах для обработки зерновых грузов после того, как атаки украинских беспилотников на суда и портовую инфраструктуру серьезно осложнили перевозку через Черное море.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

В предыдущем сезоне через южные ворота проходило около 90 процентов всего морского зернового экспорта РФ, однако сейчас логистические потоки срочно перенаправляются на север.

Новые логистические маршруты

Частный терминал Ultramar в порту Усть-Луга на Балтийском море, специализировавшийся на минеральных удобрениях с годовой мощностью 37 миллионов тонн, уже адаптирован для отгрузки зерна в пользу крупнейшего трейдера Demetra.

В сентябре объем железнодорожных перевозок зерна к этому терминалу достиг 260 тысяч тонн с назначением на Египет и Саудовскую Аравию.

Кроме того, принимать зерновые грузы начали петербургские терминалы Модуль и БСМЗ, а железнодорожный монополист предоставил таким перевозкам высокий приоритет с государственными субсидиями.

Запуск арктического коридора через Мурманск

Кроме Балтики Россия готовится начать экспорт зерна через Мурманский морской торговый порт, который намерен заработать в этом направлении уже в октябре.

Благодаря возможности порта принимать крупные суда класса Panamax транспортные расходы не будут расти критически, хотя расстояние от южных регионов составляет 2700 километров.

Первая партия объемом 40 тысяч тонн из Ставропольского края уже согласована для перевозки по железной дороге.

На фоне того, что сентябрьский экспорт зерна из РФ, по оценкам аналитиков Sovecon, сократился вдвое, Кремль пытается спасти агроэкспорт из-за более безопасных арктических и балтийских маршрутов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не может вывезти зерно, а экспорт рухнул до минимума с 2010 года. С 1 по 20 августа отгрузки зерна нового урожая из РФ сократились в 2,5 раза — до 1,4 млн тонн, а отдельно пшеницы — в 2,6 раза.