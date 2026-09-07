UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Наличный курс:

USD

44,80

44,66

EUR

52,14

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Россия не может вывезти зерно: экспорт рухнул до минимума с 2010 года

Зерно
Россия не может вывезти зерно

Россия не успевает вывозить зерно нового урожая. С 1 по 20 августа экспорт сократился в 2,5 раза — до 1,4 миллиона тонн, а пшеницы — в 2,6 раза.

Об этом сообщает Dilo с присылкой на данные СЗРУ.

В сентябре экспорт российской пшеницы может упасть еще на 52,1–62,5% — до 1,8–2,3 млн. тонн, что является самым низким уровнем с 2010 года.

Избыток зерна, падение цен и тупик в логистике

Избыток продукции обрушивает внутренний рынок: за неделю цены на пшеницу, ячмень, подсолнечник и сою снизились на 3,3–8,5%, а за год – более чем на 40%. Ростовская область, обеспечивающая почти 10% российского урожая, 28 августа ввела режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности нормально экспортировать зерно.

Кремль в ответ готовит государственные закупки, льготные кредиты, субсидии и ссуды под залог непроданного урожая, а также рассматривает отмену экспортных пошлин и компенсацию дорогостоящих перевозок в альтернативные порты.

Однако такие меры не решат проблему, ведь до 70% российского зернового экспорта проходило через южные порты, в то время как альтернативные маршруты не обладают достаточной пропускной способностью. Кроме того, транспортировка в порты Балтийского моря добавляет от 30 до 50 долларов на тонне, что делает экспорт еще менее выгодным.

Сбой в сбыте уже сказался на финансовых отчетах компаний. У одного из крупнейших российских агрохолдингов "Русагро" чистая прибыль за первое полугодие обвалилась на 99% - с 4,8 миллиарда до 55,88 миллиона рублей.

Льготные ссуды и субсидии не заменят сломанную логистику и не увеличат пропускную способность портов. Если экспорт не возобновится, накопление запасов на складах и последующее падение цен приведут к переложению убытков на бюджет и банковскую систему РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что зерно в России дешевеет из-за проблем с логистикой и падения экспорта. На внутреннем рынке России пшеница и ячмень дешевеют ускоренными темпами. С середины июля цены упали на 8-14,5%, а за год потеряли 17,8-20,1%. Поэтому российские аграрии оказались на грани рентабельности и убыточности.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности