Россия не может вывезти зерно: экспорт рухнул до минимума с 2010 года

Россия не успевает вывозить зерно нового урожая. С 1 по 20 августа экспорт сократился в 2,5 раза — до 1,4 миллиона тонн, а пшеницы — в 2,6 раза.

Об этом сообщает Dilo с присылкой на данные СЗРУ.

В сентябре экспорт российской пшеницы может упасть еще на 52,1–62,5% — до 1,8–2,3 млн. тонн, что является самым низким уровнем с 2010 года.

Избыток зерна, падение цен и тупик в логистике

Избыток продукции обрушивает внутренний рынок: за неделю цены на пшеницу, ячмень, подсолнечник и сою снизились на 3,3–8,5%, а за год – более чем на 40%. Ростовская область, обеспечивающая почти 10% российского урожая, 28 августа ввела режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности нормально экспортировать зерно.

Кремль в ответ готовит государственные закупки, льготные кредиты, субсидии и ссуды под залог непроданного урожая, а также рассматривает отмену экспортных пошлин и компенсацию дорогостоящих перевозок в альтернативные порты.

Однако такие меры не решат проблему, ведь до 70% российского зернового экспорта проходило через южные порты, в то время как альтернативные маршруты не обладают достаточной пропускной способностью. Кроме того, транспортировка в порты Балтийского моря добавляет от 30 до 50 долларов на тонне, что делает экспорт еще менее выгодным.

Сбой в сбыте уже сказался на финансовых отчетах компаний. У одного из крупнейших российских агрохолдингов "Русагро" чистая прибыль за первое полугодие обвалилась на 99% - с 4,8 миллиарда до 55,88 миллиона рублей.

Льготные ссуды и субсидии не заменят сломанную логистику и не увеличат пропускную способность портов. Если экспорт не возобновится, накопление запасов на складах и последующее падение цен приведут к переложению убытков на бюджет и банковскую систему РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что зерно в России дешевеет из-за проблем с логистикой и падения экспорта. На внутреннем рынке России пшеница и ячмень дешевеют ускоренными темпами. С середины июля цены упали на 8-14,5%, а за год потеряли 17,8-20,1%. Поэтому российские аграрии оказались на грани рентабельности и убыточности.