Зерно в Росії дешевшає через проблеми з логістикою та падіння експорту

На внутрішньому ринку Росії пшениця та ячмінь дешевшають прискореними темпами. Із середини липня ціни впали на 8–14,5%, а за рік втратили 17,8–20,1%. Через це російські аграрії опинилися на межі рентабельності та збитковості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

Станом на 31 липня тонна пшениці третього класу в європейській частині РФ коштувала 13,5 тис. рублів (на 11,3% менше, ніж 10 липня). Пшениця четвертого класу подешевшала до 12,2 тис. рублів за тонну, втративши 14,5% за три тижні та 20,1% за рік. Фуражний ячмінь у центральних регіонах здешевшав на 8% з 10 липня і майже на 19% за рік.

Частина виробників змушена продавати пшеницю за ціною 8–9 тис. рублів за тонну, хоча поріг рентабельності становить близько 10 тис. рублів.

Обмеження в портах та падіння експорту

Причиною кризи стало суттєве обмеження судноплавства в Азовському морі й зупинка зернового термінала в порту Тамань з 10 липня. Перенаправлення потоків через Новоросійськ, Туапсе, Балтику та Каспій збільшило вартість фрахту на 30–50%. Додатково ситуацію ускладнив низький попит з боку Туреччини та Єгипту.

У липні РФ експортувала 1,8 млн тонн пшениці та 101 тис. тонн ячменю (скорочення на 17% та 83% відповідно). Наприкінці червня експортні котирування пшениці з поставкою з Новоросійська впали до $230 за тонну. За оцінками експертів, у серпні експорт пшениці становитиме лише 2,5–3 млн тонн (на 32–43% менше, ніж торішні показники), а загалом за сезон РФ недопоставить на світовий ринок 30–35 млн тонн пшениці.

Нагадаємо, жнива в Росії опинилися під загрозою через дефіцит дизпалива. Росія увійшла в збиральну кампанію 2026 року в умовах гострої нестачі пального, що ставить під ризик темпи збирання врожаю та роботу дрібних фермерів.