Зерно в России дешевеет из-за проблем с логистикой и падения экспорта

На внутреннем рынке России пшеница и ячмень дешевеют ускоренными темпами. С середины июля цены упали на 8-14,5%, а за год потеряли 17,8-20,1%. Поэтому российские аграрии оказались на грани рентабельности и убыточности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

По состоянию на 31 июля тонна пшеницы третьего класса в европейской части РФ стоила 13,5 тыс. рублей (на 11,3% меньше 10 июля). Пшеница четвертого класса подешевела до 12,2 тыс. рублей за тонну, потеряв 14,5% за три недели и 20,1% за год. Фуражный ячмень в центральных регионах подешевел на 8% с 10 июля и почти на 19% в год.

Часть изготовителей вынуждена продавать пшеницу по цене 8–9 тыс. рублей за тонну, хотя порог рентабельности составляет около 10 тыс. рублей.

Ограничения в портах и падение экспорта

Причиной кризиса стало существенное ограничение судоходства в Азовском море и остановка зернового терминала в порту Тамань с 10 июля. Перенаправление потоков через Новороссийск, Туапсе, Балтику и Каспий увеличило стоимость фрахта на 30–50%. Дополнительно ситуацию усугубил низкий спрос со стороны Турции и Египта.

В июле РФ экспортировала 1,8 млн. тонн пшеницы и 101 тыс. тонн ячменя (сокращение на 17% и 83% соответственно). В конце июня экспортные котировки пшеницы с поставкой из Новороссийска упали до $230 за тонну. По оценкам экспертов, в августе экспорт пшеницы составит лишь 2,5–3 млн тонн (на 32–43% меньше прошлогодних показателей), а в целом за сезон РФ недопоставит на мировой рынок 30–35 млн тонн пшеницы.

Напомним, жатва в России оказалась под угрозой из-за дефицита дизтоплива. Россия вошла в уборочную кампанию 2026 года в условиях острой нехватки горючего, что ставит под риск темпы уборки урожая и работу мелких фермеров.