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РФ будет доплачивать за экспорт зерна по железной дороге из-за блокирования портов

Железнодорожный путь
РФ будет доплачивать за экспорт зерна по железной дороге из-за блокирования портов / Unsplash

Россия вынуждена субсидировать железнодорожные перевозки зерна в альтернативные порты из-за остановки экспорта из Азовского моря, вызванной атаками украинских беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Отгрузки из азовских портов, обычно обеспечивающих около четверти российского экспорта зерновых и масличных культур, полностью прекратились за последние 11 дней. Это стало следствием эскалации ударов украинских дронов, в результате которых были повреждены и затоплены несколько судов.

Куда перенаправляют российское зерно

Чтобы ускорить перенаправление грузов крупнейшего экспортера пшеницы в мире, Министерство сельского хозяйства РФ предложило покрывать 90% расходов на железнодорожный фрахт из Ростовской области в порты Черного и Балтийского морей. Компенсация будет распространяться как на загруженные вагоны, так и возвращение пустых вагонов и контейнеров.

Трейдеры уже начали подавать заявки на субсидированные перевозки в черноморский порт Новороссийск, а также балтийские Высоцкая и Усть-Луга. Впрочем, в самом Новороссийске уже действует неофициальный запрет на ночную навигацию из-за угрозы атак, что дополнительно усложняет логистику.

Систематические удары по российским НПЗ, портам и судам наносят все больший ущерб экономике РФ на пятом году полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, чистая прибыль госкомпании "Российские железные дороги" рухнула в 22 раза, а общий долг монополиста вырос до рекордных 3,8 трлн рублей на фоне падения грузооборота и попыток перевести финансовый кризис на частный бизнес.

Автор:
Максим Кольц