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РФ доплачуватиме за експорт зерна залізницею через блокування портів

Залізнична колія
РФ доплачуватиме за експорт зерна залізницею через блокування портів / Unsplash

Росія змушена субсидувати залізничні перевезення зерна до альтернативних портів через зупинку експорту з Азовського моря, спричинену атаками українських безпілотників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Відвантаження з азовських портів, які зазвичай забезпечують близько чверті російського експорту зернових та олійних культур, повністю припинилися протягом останніх 11 днів. Це стало наслідком ескалації ударів українських дронів, у результаті яких було пошкоджено та затоплено декілька суден.

Куди перенаправляють російське зерно

Щоб прискорити перенаправлення вантажів найбільшого у світі експортера пшениці, Міністерство сільського господарства РФ запропонувало покривати 90% витрат на залізничний фрахт із Ростовської області до портів Чорного та Балтійського морів. Компенсація поширюватиметься як на завантажені вагони, так і на повернення порожніх вагонів та контейнерів.

Трейдери вже почали подавати заявки на субсидовані перевезення до чорноморського порту Новоросійськ, а також балтійських Висоцька та Усть-Луги. Втім, у самому Новоросійську вже діє неофіційна заборона на нічну навігацію через загрозу атак, що додатково ускладнює логістику.

Систематичні удари по російських НПЗ, портах і суднах завдають дедалі більшої шкоди економіці РФ на п'ятому році повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, чистий прибуток держкомпанії "Російські залізниці" обвалився у 22 рази, а загальний борг монополіста зріс до рекордних 3,8 трлн рублів на тлі падіння вантажообігу та спроб перекласти фінансову кризу на приватний бізнес.

Автор:
Максим Кольц