Зерновой тупик Кремля: Россия может отменить экспортную пошлину на пшеницу из-за парализованных портов

Россия планирует отменить экспортную пошлину на зерно до конца 2026 года, чтобы спасти свой агросектор. На такой шаг Кремль вынужден идти из-за серьезных проблем с логистикой, возникших после ударов по российским портам в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Парализированный экспорт и обвал поставок

Наибольший удар российская зерновая логистика потерпела после обстрела порта Новороссийск. В результате атаки были повреждены три крупнейших зерновых терминала РФ, что временно парализовало отгрузку.

Учитывая, что на Азовский и Черноморский бассейны приходится более 70% экспорта российского зерна, удары пришлись на пик уборочной кампании.

По оценкам аналитиков "Русагротранса", экспорт пшеницы из РФ в августе упадет на 60% по сравнению с прошлым годом — до 1,8 млн тонн, что является самым низким показателем с 2010 года.

Бюджетный кризис и убыточность пошлины

Плавающая экспортная пошлина была введена РФ в 2021 году для сдерживания внутренних цен. Однако сейчас схема перестала работать. Планировалось собрать 152,4 млрд рублей пошлины за год, но из-за низких объемов отгрузок реальные поступления не превысят 20 млрд рублей.

Правительству РФ проще отменить пошлину, чем выделять десятки миллиардов рублей на прямые субсидии фермерам и льготные кредиты в условиях растущего бюджетного дефицита из-за военных расходов.

Ситуация могла быть другой, ведь Украина предлагала прекратить взаимные удары по аграрной инфраструктуре и гражданским судам Черного моря.

Тем не менее, Москва отклонила это предложение, требуя дополнительных гарантий для объектов собственной энергетики, о чем ранее заявил президент Владимир Зеленский. Сами же профильные ведомства РФ комментировать возможную отмену пошлин отказались.

Напомним, остановка портов бьет по российскому зерну, а экспорт упал до минимума с 2010 года. Остановка ключевых терминалов уже привела к избытку зерна внутри РФ и существенному ущербу для аграриев.