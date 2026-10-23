Росія атакувала енергетичні об’єкти у шести областях: де немає світла

23 жовтня Росія атакувала енергетичні об’єкти у Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Внаслідок атак понад 500 тисяч українців залишилися без світла.Через постійні обстріли та бойові дії зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій та Харківській областях.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 23 жовтня.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Заступник міністра розповів, що на Одещині та Тернопільщині триває ліквідація наслідків попередніх атак. Ремонтні бригади продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

Некрасов також повідомив, що через постійні обстріли та бойові дії зафіксовано нові знеструмлення у Донецькій та Харківській областях.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 23 жовтня внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

Внаслідок пошкодження обладнання в частині районів Києва вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.