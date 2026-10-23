Россия атаковала энергетические объекты в шести областях: где нет света

23 октября Россия атаковала энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате атак более 500 тысяч украинцев остались без света. Из-за постоянных обстрелов и боевых действий зафиксированы новые обесточения в Донецкой и Харьковской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 23 октября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Замминистра рассказал, что в Одесской и Тернопольской области продолжается ликвидация последствий предыдущих атак. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и сети.

Некрасов также сообщил, что из-за постоянных обстрелов и боевых действий зафиксированы новые обесточения в Донецкой и Харьковской областях.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 23 октября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В результате повреждения оборудования в части районов Киева вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики там пока не действуют. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.