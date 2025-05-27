Японія втратила статус найбільшого кредитора світу вперше за 34 роки

Японія більше не є головною країною-кредитором світу — вперше з 1990 року цей статус перейшов до Німеччини. Втрата першості відбулася навіть попри те, що сума чистих зовнішніх активів Японії досягла рекордного рівня — приблизно 3,7 трильйона доларів США, що на 12,9% більше, ніж роком раніше.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Kyodo News.

Ключовим фактором зростання японських активів стало різке знецінення єни: слабка національна валюта збільшила вартість іноземних активів, таких як акції, облігації та інші інвестиції при конвертації в єни.

Однак цього виявилося недостатньо, щоб випередити Німеччину, чий загальний обсяг зовнішніх активів сягнув 3,61 трильйона доларів США. Німеччина значною мірою скористалася потужним профіцитом поточного рахунку.

Японія, тим не менш, збільшила свій чистий зовнішній кредит уже сьомий рік поспіль. Загальні активи країни за кордоном зросли до 10,51 трильйона доларів США. (+11,4%), головно за рахунок прямих інвестицій у США з боку японських фінансових установ та торговельних компаній. Зовнішні зобов’язання також зросли — на 10,7%, до 7,13 трильйона доларів США.

Водночас, згідно з даними, конвертованими в єни за курсом МВФ на кінець 2024 року (157,89 єни за долар), третє місце за обсягом чистих зовнішніх активів посів Китай — 516,28 трильйона єн (3,27 трильйона доларів США). Сполучені Штати залишаються найбільшим боржником у світі з негативним сальдо у 26,02 трильйона доларів США) тобто їхні зовнішні борги суттєво перевищують іноземні активи.

Додамо, що попри таку тенденцію, японське агентство з міжнародної співпраці (JICA) розглядає можливість фінансування енергетичних та інфраструктурних проєктів в Україні, які раніше підтримувало USAID.