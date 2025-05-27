Японія витратить 6,3 млрд доларів, щоб захистити свою економіку від мит Трампа

Японія приєдналася до зростаючого списку країн, включаючи Іспанію та Канаду, які розробляють плани допомоги, щоб пом'якшити внутрішні наслідки мит президента Дональда Трампа. 27 травня уряд країни схвалилв пакет видатків у розмірі 6,3 млрд доларів для "повної підтримки" підприємств та домогосподарств, які постраждали від тарифів США.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The New York Times.

Секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі. Кошти на брифінгу заявив, що кошти сприятимуть на підтримку малого та середнього бізнесу та субсидуванню витрат домогосподарств на електроенергію.

Наразі уряд Японії очікує сповільнення економіки, викликане митами США, чиновники стикаються з громадським гнівом через високі споживчі ціни.

Президент Трамп призупинив так званий взаємний тариф у 24 відсотки на японські товари до початку липня. Але автомобільний сектор країни, основа економіки, вже страждає від 25-відсоткового тарифу США на готові автомобілі та автозапчастини.

Найбільша компанія Японії Toyota Motor через мита Трампа спрогнозувала зниження прибутку на 1,3 млрд доларів лише за квітень і травень. Honda Motor та Nissan Motor також прогнозують різке зниження своїх доходів.

Крім того, Nissan розглядає можливість закриття двох заводів у Японії в рамках своїх зусиль щодо реструктуризації. втовиробник також планує перенести частину виробництва з Японії до США, щоб оминути мита.

Економісти підрахували, що вищі автомобільні мита можуть значно скоротити економіку Японії цього року. Беручи до уваги масштабні збої, спричинені глобальною торговою напруженістю, чиновники попередили, що загальне зростання може скоротитися більш ніж удвічі.

До Японії низка країн прийняла рішення допомогти своїм економікам впоратися зі зростаючими тарифами. Минулого місяця Іспанія надала пакет тарифної допомоги на суму 15 мільярдів доларів. Канада також виділила мільярди доларів, щоб допомогти своїм працівникам та підприємствам пережити торгівельні складнощі зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Японія більше не є головною країною-кредитором світу — вперше з 1990 року цей статус перейшов до Німеччини. Втрата першості відбулася навіть попри те, що сума чистих зовнішніх активів Японії досягла рекордного рівня — приблизно 3,7 трильйона доларів США, що на 12,9% більше, ніж роком раніше.