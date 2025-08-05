Из-за пошлин Трампа и сильной иены Toyota и Honda готовятся к падению прибыли: что известно

Ожидается, что на этой неделе компании Toyota Motor и Honda Motor отчитаются о падении прибыли за первый квартал. Импортные пошлины США и укрепление иены оказывают давление на доходы японских автопроизводителей, несмотря на устойчивый спрос на гибриды на зарубежных рынках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.

По прогнозам семи аналитиков, в среду , 6 августа, Honda будет отчитываться о снижении операционной прибыли на 36% до 311,7 млрд иен, что станет вторым квартальным падением подряд. Toyota, крупнейший в мире автопроизводитель, 7 августа сообщит о падении операционной прибыли на 31% в годовом исчислении до 902 млрд иен (6,14 млрд долларов США). Это станет самым слабым квартальным результатом компании за более чем два года.

"Первый квартал будет непростым для Toyota", - заявил Кристофер Рихтер, аналитик автомобильного рынка CLSA.

Что касается Honda, то ее с алежностью от рынка США особенно усилилась в последние годы на фоне снижения продаж в других регионах. В США пришлось около двух пятых от общего объема продаж Honda в первой половине года. Мировые продажи компании за этот период упали на 5% из-за значительного снижения продаж в Китае, Азии и Европе.

Мировые продажи Toyota выросли на 6% за этот период из-за высокого спроса на бензиново-электрические гибриды, которые, как правило, приносят более высокую прибыль, чем обычные бензиновые автомобили.

По словам Рихтера из CLSA, японские автопроизводители принимают такие меры, как трансфертное ценообразование, чтобы помочь облегчить бремя импортной пошлины.

Акции Toyota с начала года упали на 16%, в то время как акции Honda остались на прежнем уровне.

Напомним, мировой рейтинг самых продаваемых автомобильных моделей возглавил кроссовер Toyota RAV4, опередивший предыдущего лидера - Toyota Corolla. Ford F-Series значительно улучшил свои позиции, поднявшись на четыре ступени и заняв третье место.