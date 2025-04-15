Действие пошлин Трампа: Honda увеличит производство автомобилей в США на 30%

Японская транснациональная корпорация Honda Motor рассматривает возможность переноса производства моделей в США из Мексики и Канады в ответ на дополнительные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа на все импортные автомобили. За два-три года компания планирует увеличить производство автомобилей в США на 30%.

Об этом пишет Nikkei.

Второй по величине автопроизводитель Японии по объему продаж планирует увеличить производство автомобилей в США до 30% в течение двух-трех лет. Это позволит Honda удовлетворить 90% продаж в Соединенных Штатах автомобилями местного производства.

США были самым крупным рынком Honda в прошлом году, на долю которого пришлось почти 40% мировых продаж. Автопроизводитель продал 1,4 миллиона автомобилей, включая модели Acura, в США в прошлом году. Около двух пятых этих автомобилей он импортировал из Канады или Мексики. За первые три месяца этого года продажи Honda в США выросли на 5% и составили почти 352 000 автомобилей.

По данным Nikkei, компания перенесет в США производство внедорожника CR-V из Канады и внедорожника HR-V из Мексики. Чтобы увеличить выпуск продукции, компания рассматривает возможность найма большего количества американских рабочих. Такой шаг позволит Honda перейти с двухсменной работы на трехсменную и продолжить производство на выходные.

Ранее, в декабре 2024 года, два ведущих японских автопроизводителя Honda и Nissan вели переговоры об углублении сотрудничества, что может включать даже полное слияние. Таким шагом автопроизводители могут ответить на конкуренцию со стороны Tesla, BYD и других глобальных игроков. Однако эти переговоры зашли в тупик.