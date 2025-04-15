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Дія мит Трампа: Honda збільшить виробництво автомобілів в США на 30%

автомобіль Honda Ridgeline
Honda планує збільшити виробництво автомобілів у США. / Вікіпедія

Японська транснаціональна корпорація Honda Motor розглядає можливість перенесення виробництва моделей до США з Мексики та Канади у відповідь на додаткові 25% мита, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа на всі імпортні автомобілі, За два-три роки компанія планує збільшити виробництво автомобілів в США на 30%.

Про це пише Nikkei.

Другий за величиною автовиробник Японії за обсягом продажів планує збільшити виробництво автомобілів у США до 30% протягом двох-трьох років. Це дозволить Honda задовольняти 90% продажів у Сполучених Штатах автомобілями місцевого виробництва.

США були найбільшим ринком Honda у минулому році, на частку якого припало майже 40% світових продажів. Автовиробник продав 1,4 мільйона автомобілів, включаючи моделі Acura, у США минулого року. Близько двох п'ятих цих автомобілів він імпортував із Канади чи Мексики. За перші три місяці цього року продаж Honda в США зріс на 5% і склав майже 352 000 автомобілів.

За даними Nikkei, компанія перенесе в США виробництво позашляховика CR-V з Канади і позашляховика HR-V з Мексики. Щоб збільшити випуск продукції компанія розглядає можливість найму більшої кількості американських робітників. Такий крок дозволить Honda перейти із двозмінної роботи на тризмінну та продовжити виробництво на вихідні.

Раніше, у грудні 2024 року, два провідні японські автовиробники Honda та Nissan вели переговори про поглиблення співпраці, що може включати навіть повне злиття. Таким кроком автовиробники можуть відповісти на конкуренцію з боку Tesla, BYD, та інших глобальних гравців. Однак ці переговори зайшли у глухий кут.

Автор:
Тетяна Ковальчук