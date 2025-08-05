Через мита Трампа та сильну єну Toyota та Honda готуються до падіння прибутку: що відомо

Очікується, що цього тижня компанії Toyota Motor і Honda Motor прозвітують про падіння прибутку за перший квартал. Імпортні мита США і зміцнення єни чинять тиск на дохід японських автовиробників, незважаючи на стійкий попит на гібриди на закордонних ринках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За прогнозами семи аналітиків, у середу, 6 серпня, Honda звітуватиме про зниження операційного прибутку на 36% до 311,7 млрд єн, що стане другим квартальним падінням поспіль. Toyota, найбільший у світі автовиробник, 7 серпня повідомить про падіння операційного прибутку на 31% у річному вирахуванні до 902 млрд єн (6,14 млрд доларів США). Це стане найслабшим квартальним результатом компанії за більш ніж два роки.

"Перший квартал буде непростим для Toyota", - заявив Крістофер Ріхтер, аналітик автомобільного ринку CLSA.

Щодо Honda, то її залежність від ринку США особливо посилилася останніми роками на тлі зниження продажів в інших регіонах. На США припало близько двох п'ятих від загального обсягу продажів Honda у першій половині року. Світові продажі компанії за цей період впали на 5% через значне зниження продажів у Китаї, Азії та Європі.

Світові продажі Toyota виросли на 6% за цей період через високий попит на бензиново-електричні гібриди, які, як правило, приносять більш високий прибуток, ніж звичайні бензинові автомобілі.

За словами Ріхтера з CLSA, японські автовиробники вживають таких заходів, як трансфертне ціноутворення, щоб допомогти полегшити тягар імпортного мита.

Акції Toyota з початку року впали на 16%, тоді як акції Honda залишилися на колишньому рівні.

Нагадаємо, світовий рейтинг найбільш продаваних автомобільних моделей очолив кросовер Toyota RAV4, який випередив попереднього лідера — Toyota Corolla. Ford F-Series значно покращив свої позиції, піднявшись на чотири сходинки та зайнявши третє місце.