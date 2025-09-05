Дональд Трамп знизив тарифи на японські автомобілі: що відомо про нову угоду

Президент США Дональд Трамп 4 вересня підписав указ, який знижує тарифи на імпорт японських автомобілів та інших товарів. Нові, знижені до 15% мита на імпорт японських автомобілів, порівняно з поточними 27,5%, набудуть чинності через сім днів після офіційної публікації документу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Це рішення офіційно закріплює торговельну угоду, що перебувала на стадії обговорення протягом кількох місяців.

15% мито не застосовуватиметься до товарів, які вже оподатковуються вищими тарифами (наприклад, яловичина). Водночас товари з тарифами нижче 15% будуть скориговані до 15%. Це положення діє ретроактивно з 7 серпня. Угода також передбачає відсутність тарифів на комерційні літаки та їхні запчастини.

Ключові аспекти та реакція

Формалізація угоди між США та Японією зменшує невизначеність для японського автомобільного сектора, який сильно постраждав від попередніх мит. Наприклад, компанія Toyota, що повідомляла про втрати прибутку на майже $10 мільярдів через тарифи, високо оцінила це рішення.

Крім того представники обох країн позитивно відгукнулися про підписання указу. Міністр торгівлі США Говард Лутнік назвав угоду "дивовижною та історичною", а головний представник Японії на переговорах Рьосей Аказава — як "стабільне виконання домовленостей".

Уряди двох країн також підписали у четвер меморандум про взаєморозуміння, який передбачає значні інвестиції та закупівлі. Японія зобов'язалася:

прискорити закупівлі сільськогосподарської продукції, зокрема кукурудзи та сої, на загальну суму $8 мільярдів на рік;

придбати 100 літаків Boeing;

збільшити щорічні закупівлі оборонного обладнання США "на мільярди доларів";

інвестувати $550 мільярдів у ключові сектори США, такі як чипи, металургія та фармацевтика.

Як зазначають журналісти, для прем'єр-міністра Японії Шіґеру Ісіби завершення угоди є важливим політичним аргументом напередодні вирішального голосування в його партії, що може визначити його політичне майбутнє.

Нагадаємо, у травні Японія приєдналася до зростаючого списку країн, включаючи Іспанію та Канаду, які розробляють плани допомоги, щоб пом'якшити внутрішні наслідки мит президента Дональда Трампа.