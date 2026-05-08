Крупнейший автопроизводитель мира теряет миллиарды прибыли из-за войны в Иране

Крупнейший автопроизводитель мира теряет миллиарды прибыли / Depositphotos

Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota прогнозирует финансовые потери на уровне около 4,3 млрд долларов в текущем финансовом году из-за последствий войны в Иране и роста производственных затрат.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Компания также предупредила о снижении годовой операционной прибыли примерно на пятую часть.

По итогам последнего квартала операционная прибыль Toyota сократилась почти на 50% и составила 569,4 млрд иен против 1,1 трлн иен годом ранее.

В компании объясняют ухудшение результатов одновременным давлением нескольких факторов:

  • рост стоимости сырья и горючего
  • перебои в снабжении и логистике
  • сокращение объемов производства из-за геополитических рисков

Отдельно Toyota оценивает, что последствия кризиса на Ближнем Востоке могут стоить ему около 670 млрд иен за финансовый год. Из этой суммы примерно 400 млрд иен приходится на рост расходов, еще 270 млрд иен — на потери из-за снижения объемов и задержки поставок.

Несмотря на давление на прибыльность, компания ожидает, что продажи гибридных автомобилей превысят 5 млн. единиц, что частично поддерживает спрос.

На фоне глобальной нестабильности автомобильная отрасль сталкивается с дополнительными вызовами — от торговых ограничений до конкуренции с китайскими производителями, что усиливает давление на финансовые результаты глобальных автоконцернов.

В итоге, Toyota фиксирует резкое ухудшение финансовых прогнозов на фоне геополитических рисков, уже напрямую влияющих на расходы и глобальные цепи поставок.

Напомним, недавно Toyota неожиданно объявила о смене руководства: новым CEO станет финансовый директор Кента Кон, тогда как нынешний глава Кодзи Сато уходит с должности только после трех лет работы.

Автор:
Татьяна Гойденко