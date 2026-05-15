Toyota розширює завод у Техасі: компанія інвестує $2 млрд у нову лінію

Найбільший світовий автовиробник Toyota Motor подав заявку на будівництво нової лінії збирання автомобілів на своєму існуючому заводі в Сан-Антоніо, штат Техас. Очікуваний обсяг інвестицій у проєкт, що отримав внутрішню назву "Project Orca", становить близько 2 мільярдів доларів.

Згідно з планом, будівництво об'єкта має розпочатися наприкінці 2026 року. Безпосередній запуск виробництва нових транспортних засобів на цій лінії запланований на 2030 рік. Цей крок є частиною довгострокової стратегії компанії з посилення виробничих потужностей у Північній Америці.

Деталі інвестицій та нові робочі місця

Toyota планує розподілити фінансові ресурси наступним чином:

$1,05 млрд буде спрямовано на будівництво нових корпусів та покращення інфраструктури об'єкта.

$950 млн інвестують у закупку сучасного обладнання та верстатів.

Реалізація проєкту дозволить створити близько 2000 нових робочих місць у період з 2028 по 2030 роки. У своїй заяві компанія наголосила, що регулярно переглядає географію виробництва, аби залишатися конкурентоспроможною та відповідати запитам клієнтів, дотримуючись принципу "будувати там, де продаєш".

Це розширення відбувається на тлі тиску з боку адміністрації США щодо збільшення локалізації виробництва всередині країни. Попри амбітні плани, компанія змушена враховувати глобальну економічну нестабільність та високі виробничі витрати, зумовлені геополітичними конфліктами.

