Toyota розширює завод у Техасі: компанія інвестує $2 млрд у нову лінію

Toyota розширює завод у Техасі / Unsplash

Найбільший світовий автовиробник Toyota Motor подав заявку на будівництво нової лінії збирання автомобілів на своєму існуючому заводі в Сан-Антоніо, штат Техас. Очікуваний обсяг інвестицій у проєкт, що отримав внутрішню назву "Project Orca", становить близько 2 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з планом, будівництво об'єкта має розпочатися наприкінці 2026 року. Безпосередній запуск виробництва нових транспортних засобів на цій лінії запланований на 2030 рік. Цей крок є частиною довгострокової стратегії компанії з посилення виробничих потужностей у Північній Америці.

Деталі інвестицій та нові робочі місця

Toyota планує розподілити фінансові ресурси наступним чином:

  • $1,05 млрд буде спрямовано на будівництво нових корпусів та покращення інфраструктури об'єкта.
  • $950 млн інвестують у закупку сучасного обладнання та верстатів.

Реалізація проєкту дозволить створити близько 2000 нових робочих місць у період з 2028 по 2030 роки. У своїй заяві компанія наголосила, що регулярно переглядає географію виробництва, аби залишатися конкурентоспроможною та відповідати запитам клієнтів, дотримуючись принципу "будувати там, де продаєш".

Це розширення відбувається на тлі тиску з боку адміністрації США щодо збільшення локалізації виробництва всередині країни. Попри амбітні плани, компанія змушена враховувати глобальну економічну нестабільність та високі виробничі витрати, зумовлені геополітичними конфліктами.

Нагадаємо, найбільший автовиробник світу втрачає мільярди прибутку через війну в Ірані. За прогнозами, наслідки конфлікту на Близькому Сході та зростання логістичних витрат можуть обійтися Toyota у 4,3 мільярда доларів недоотриманого прибутку за поточний фінансовий рік.

