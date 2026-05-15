Toyota расширяет завод в Техасе: компания инвестирует $2 млрд в новую линию

Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota Motor подал заявку на строительство новой линии сборки автомобилей на своем существующем заводе в Сан-Антонио, штат Техас. Ожидаемый объем инвестиций в проект, получивший внутреннее название "Project Orca", составляет около 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно плану, строительство объекта должно начаться в конце 2026 года. Непосредственный запуск производства новых транспортных средств на этой линии намечен на 2030 год. Этот шаг является частью долгосрочной стратегии компании по усилению производственных мощностей в Северной Америке.

Детали инвестиций и новые рабочие места

Toyota планирует распределить финансовые ресурсы следующим образом:

$1,05 млрд будет направлено на строительство новых корпусов и улучшение инфраструктуры объекта.

$950 млн инвестируют в закупку современного оборудования и станков.

Реализация проекта позволит создать около 2000 новых рабочих мест в период с 2028 по 2030 годы. В своем заявлении компания подчеркнула, что регулярно пересматривает географию производства, чтобы оставаться конкурентоспособной и отвечать запросам клиентов, соблюдая принцип "строить там, где продаешь".

Это расширение происходит на фоне давления со стороны администрации США по увеличению локализации производства внутри страны. Несмотря на амбициозные планы, компания обязана учесть глобальную экономическую нестабильность и высокие производственные издержки, обусловленные геополитическими конфликтами.

Напомним, крупнейший автопроизводитель мира теряет миллиарды прибыли из-за войны в Иране. По прогнозам, последствия конфликта на Ближнем Востоке и рост логистических расходов могут обойтись Toyota в 4,3 миллиарда долларов недополученной прибыли за текущий финансовый год.