Продажи Toyota падают третий месяц подряд из-за спада в Китае и на Ближнем Востоке

Продажи Toyota падают третий месяц подряд из-за спада в Китае и на Ближнем Востоке / Unsplash

Японская корпорация Toyota Motor заявила о падении глобальных продаж автомобилей в апреле 2026 года. Показатели компании демонстрируют негативную динамику третий месяц подряд из-за стремительного сокращения спроса на ключевых зарубежных рынках – в Китае и на Ближнем Востоке.

Общий объем мировых продаж компании (включая премиальный бренд Lexus) в апреле снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 849 306 автомобилей. При этом продажи вне Японии упали сразу на 7,5%.

География спада и производственные результаты

Самая сложная ситуация для японского гиганта зафиксирована в двух стратегически важных регионах:

  • Ближний Восток: продажи бренда обвалились на 33,7%, едва превысив отметку в 31 тысячу машин.
  • Китай: из-за сложных рыночных условий и жесткой конкуренции реализация автомобилей Toyota сократилась на 25,4%.
  • США: на крупнейшем для компании американском рынке также зафиксировано умеренное проседание - на 4,6%.

Единственным регионом, показавшим уверенную положительную динамику, стал домашний рынок Японии. Там продажи Toyota подскочили на 24,2%. Эксперты объясняют такой бум эффектом отложенного спроса: местные водители массово покупали машины после длительных задержек, пытаясь успеть до анонсированных изменений в системе экологического налогообложения страны.

В то же время глобальное производство Toyota в апреле продемонстрировало незначительный рост — на 2,0% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовал подъем производственных мощностей в Азии на 12,9%, что полностью компенсировало падение темпов уборки машин на заводах в США и Японии.

Напомним, в апреле компания расширила производство электромобилей, позиционирующихся как "убийц Tesla". Японский гигант расширяет свою линейку полностью электрических автомобилей в Соединенных Штатах, прибавив пятую импортную модель, а уже к концу года планирует выпустить первый электрокар локальной американской уборки, рассчитывая со временем захватить 15% этого перспективного рынка.

В то же время крупнейший автопроизводитель мира теряет миллиарды прибыли из - за войны в Иране. Из-за разрушительных последствий этого конфликта для мировой логистики и общего роста производственных издержек Toyota ожидает недополучить около 4,3 млрд долларов прибыли в текущем финансовом году.

Для минимизации потерь и укрепления своих позиций Toyota расширяет завод в Техасе и инвестирует 2 млрд долларов в новую линию. Компания подала официальную заявку на строительство дополнительных сборочных мощностей на своем действующем предприятии в Сан-Антонио в рамках масштабного проекта под внутренним названием "Project Orca".

Максим Кольц