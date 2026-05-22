Toyota — лідер нових авто, а українці масово переходять на гібриди: як змінився авторинок у 2026 році

У 2026 році український авторинок остаточно змінився під впливом дорогого пального, електромобілів та онлайн-продажів через "Дію". Лідерами серед нових авто залишаються японські та європейські бренди, тоді як серед вживаних машин українці й далі віддають перевагу “народним” моделям із дешевим ремонтом та економною витратою пального.

Про це в коментарі Delo.ua розповів аналітик Остап Новицький.

У сегменті нових легкових автомобілів у 2026 році п’ятірка лідерів виглядає так:

Toyota Renault Skoda Volkswagen Hyundai

Ці бренди утримують позиції завдяки широкій дилерській мережі, наявності автомобілів у салонах та репутації масового й надійного транспорту, пояснює Новицький.

Особливо він виділяє Toyota, яка активно робить ставку на гібридні моделі, економність та високу ліквідність на вторинному ринку.

Volkswagen удвічі випереджає конкурентів на "вторинці"

На ринку вживаних легковиків ситуація інша. Тут абсолютним лідером залишається Volkswagen, який, за словами аналітика, "кількісно завжди удвічі обходить найближчого конкурента".

Топ-5 вживаних авто у 2026 році:

Volkswagen Renault Audi BMW Skoda

Причина популярності Volkswagen — репутація "простого і ремонтопридатного" автомобіля, яка сформувалася ще у 1990-х роках.

Схожу нішу займає Skoda — за ті самі гроші покупець часто отримує більш оснащений автомобіль без втрати якості.

Водночас Renault утримує позиції завдяки економним дизельним моделям із мотором 1,5 літра, які навіть за високих цін на пальне залишаються дешевими в експлуатації.

Українці більше не бояться китайських авто

Одним із головних трендів 2026 року аналітик називає зміну ставлення українців до китайських брендів та електромобілів. За словами Новицького, моделі BYD, Zeekr та Xiaomi уже перестали бути екзотикою.

"Поява Xiaomi SU7 чи топового Zeekr на вулицях викликає не подив, а практичний інтерес до характеристик", — каже експерт.

Навіть власники Tesla дедалі частіше розглядають китайські електромобілі як альтернативу для наступної покупки, додає він.

Китайські бренди почали заходити і в сегмент комерційного транспорту. Зокрема, дизельний пікап Chery Himla вже потрапив у топ-10 нових комерційних авто поряд із Mitsubishi L200 та Toyota Hilux.

Дорогий бензин трансформує ринок

Ключовим фактором змін на авторинку Новицький називає різке зростання цін на пальне. За його словами, українці дедалі частіше відмовляються від великих бензинових кросоверів на користь економніших моделей.

"Машина з витратою 15 літрів бензину стає фінансово токсичним активом", — зазначає він.

На вторинному ринку це вже призвело до застою неекономних автомобілів. Люди масово списують старі машини з двигунами внутрішнього згоряння на металобрухт.

Окремо експерт звертає увагу на зміну тренду з дизеля на гібриди та електромобілі. Якщо раніше дизель вважався найекономнішим варіантом, то зараз через дорожче дизельне пальне покупці дедалі частіше обирають бензинові гібриди або електрокари.

Подібна ситуація і з автомобілями на газі — встановлення ГБО вже не дає тієї економії, яку забезпечувало кілька років тому.

Майже третина продажів авто перейшла в онлайн

Ще один помітний тренд — стрімка цифровізація ринку. За словами Новицького, близько 30% внутрішнього ринку вживаних авто вже перейшло в онлайн завдяки сервісам у "Дії".

“Люди більше не хочуть складних схем перевірки та переоформлення. Майже третина вживаних автомобілів купується так само швидко, як новий смартфон”, — резюмує аналітик.

