Нафтогазову ділянку у Полтавській області продають зі знижкою 50%: хто може купити

В електронній системі АТ "Прозорро.Продажі" відбудеться другий повторний аукціон з продажу 20-річного наскрізного спеціального дозволу на користування нафтогазовою ділянкою "Венеславівська" в Полтавській області. Ціну за лот знизили вдвічі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Про аукціон

Зазначається, що стартова ціна спецдозволу на користування нафтогазовою ділянкою становитиме трохи більше ніж 20,5 млн грн – це вдвічі дешевше, ніж за лот правили під час першого аукціону, оголошеного в 2024 році за заявою ТОВ "Нафтахімгруп".

Водночас гарантійний внесок для участі в торгах підвищено у пʼять разів – до 100 млн грн.

Венеславівська ділянка має площу 47,6 км2, розташована у Миргородському районі Полтавської області відноситься до Глинсько-Солохівського газонафтоносного району.

Хто може купити

Видання нагадує, що дві попередні спроби продати спецдозвіл на "Венеславівську" ділянку не були успішними, оскільки на торги реєструвався лише один учасник – ТОВ "Газ-МДС" із групи "Надра-Геоінвест".

За даними YouControl, компанія "Надра-Геоінвест" належить Олександру Гузенку та його дочці Тетяні Гузенко. Група "Надра-Геоінвест" увійшла в топ-3 приватних газовидобувних компаній України в 2023 році. В ExPro писали, що, за повідомленнями ЗМІ, Тетяна Гузенко була дружиною Олесандра Кацуби, який працював заступником голови НАК "Нафтогаз України". Розлучення 2017 року формально було оформлене, але, за даними медіа, вони продовжують підтримувати особисті контакти. Журналісти "Радіо Свобода" відслідковували їхні спільні подорожі до Гагри, Камчатки та Кіліманджаро.

Олександр Кацуба був заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" у 2012–2014 роках. У 2017 році його засудили за створення злочинної організації, розтрату майна у великих розмірах, службове підроблення та замах на розтрату. За версією слідства, Кацуба допоміг компанії Сергія Курченка "Газ України 2020" незаконно заволодіти 450 млн грн НАК "Нафтогаз" та намагався заволодіти ще 5,1 млрд грн через схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

Він уклав угоду про визнання винуватості, відшкодував державі 100 млн грн, отримав покарання 1 рік 5 місяців позбавлення волі та провів 8 місяців у СІЗО.

Згідно даних ExPro Gas&Oil Monthly, "Надра-Геоінвест" у листопаді 2025 р. видобула майже 43 млн куб. м природного газу (на 28% більше, ніж у листопаді 2024 р), і залишалася на третьому місці серед приватних газовидобувних компаній України за обсягами видобутку, поступаючись лише "ДТЕК" та "ЕСКО-Північ".

Нещодавно ТОВ "Газ-МДС", що входить до групи "Надра-Геоінвест", отримало спеціальний дозвіл на користування Любинецькою нафтогазовою площею у Львівській області за 110 млн грн при початковій ціні в 48,31 млн грн.