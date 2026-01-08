Нефтегазовый участок в Полтавской области продают со скидкой 50%: кто может купить

В электронной системе АО "Прозорро.Продажи" состоится второй повторный аукцион по продаже 20-летнего сквозного специального разрешения на использование нефтегазового участка "Венеславовская" в Полтавской области. Цену за лот снизили вдвое.

Об аукционе

Отмечается, что стартовая цена спецразрешения на пользование нефтегазовым участком будет составлять чуть более 20,5 млн грн – это вдвое дешевле, чем за лот правили во время первого аукциона, объявленного в 2024 году по заявлению ООО "Нефтехимгрупп".

В то же время гарантийный взнос для участия в торгах повышен в пять раз – до 100 млн грн .

Венеславовский участок имеет площадь 47,6 км 2, расположенная в Миргородском районе Полтавской области, относится к Глинско-Солоховскому газонефтеносному району.

Кто может купить

Издание напоминает, что две предыдущие попытки продать спецразрешение на "Венеславовский" участок не были успешными, поскольку на торги регистрировался только один участник – ООО "Газ-МДС" из группы "Надра-Геоинвест".

За данным YouControl, компания "Надра-Геоинвест" принадлежит Александру Гузенко и его дочери Татьяне Гузенко. Группа "Надра-Геоинвест" вошла в топ-3 частных газодобывающих компаний Украины в 2023 году. В ExPro писали, что, по сообщениям СМИ, Татьяна Гузенко была женой Олесандра Кацубы, работавшего заместителем главы НАК "Нафтогаз Украины". Развод 2017 года формально был оформлен, но, по данным СМИ, они продолжают поддерживать личные контакты. Журналисты "Радио Свобода" отслеживали их совместные путешествия в Гагру, Камчатку и Килиманджаро.

Александр Кацуба был заместителем председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" в 2012-2014 годах. В 2017 году его осудили за создание преступной организации, растрату имущества в крупных размерах, служебный подлог и покушение на растрату. По версии следствия, Кацуба помог компании Сергея Курченко "Газ Украины 2020" незаконно завладеть 450 млн грн НАК "Нафтогаз" и пытался завладеть еще 5,1 млрд грн из-за схем фиктивных закупок нефтепродуктов.

Он заключил соглашение о признании виновности, возместил государству 100 млн. грн., получил наказание 1 год 5 месяцев лишения свободы и провел 8 месяцев в СИЗО.

Согласно данным ExPro Gas&Oil Monthly, "Надра-Геоинвест" в ноябре 2025 г. добыла почти 43 млн куб . м природного газа (на 28% больше, чем в ноябре 2024 г.), и оставалась на третьем месте среди частных газодобывающих компаний Украины по объемам добычи, уступая лишь "ДТЭК" и "ЭСКО-Север".

Недавно входящее в группу "Надра-Геоинвест" ООО "Газ-МДС" получило специальное разрешение на пользование Любинецкой нефтегазовой площадью во Львовской области за 110 млн грн при начальной цене в 48,31 млн грн.